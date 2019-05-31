Проект по расселению "хрущевок" 335 серии стартует в Иркутской области

31.05.19 10:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 мая. Interfax-Russia.ru - Пилотный проект по расселению многоквартирного пятиэтажного жилого дома серии 335-1 в сейсмоопасной зоне будет реализован в текущем году в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Руслана Болотова.

"Губернатором дано поручение разработать механизм решения вопроса с домами 335-ой серии. "Пилотный" дом для расселения в 2019 году расположен в городе Ангарске. Результаты технического обследования показали, что проведение его капитального ремонта нецелесообразно", - цитирует пресс-служба Болотова.

При сносе дома предполагается провести различные исследования, позволяющие определить его реальную сейсмостойкость. Полученные данные будут использованы для оценки состояния других домов 335-ой серии в регионе - определения сейсмодефицита и аварийности конструкций.

"Эти работы будут вестись уже в этом году в Иркутске и Ангарске, где расположено наибольшее количество таких домов", - отмечается в сообщении.

По результатам обследования будет проведено ранжирование домов по состоянию конструкций и сейсмичности площадок, с последующим принятием решений по каждому зданию: необходимо его расселять или целесообразно провести капитальный ремонт.

На реализацию пилотного проекта по сносу и обследование домов 335-ой серии в областном бюджете на 2019 год предусмотрено 100 млн рублей в рамках программы "Доступное жилье".