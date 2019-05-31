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31.05.19 11:03

Из 53 участков, предложенных екатеринбуржцами для храма, приближены к центру 25

31 мая. Interfax-Russia.ru - Заседание экспертного совета по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге стартовало в администрации города в пятницу, сообщается на официально портале горадминистрации.

Отмечается, что участие в совете принимают архитекторы, представители департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города, директор центра социологических исследований фонда "Социум" Ольга Рыбакова, специалисты по городским коммунальным сетям и юристы.

Они должны выработать критерии оценки площадок под храм, которые предложили жители города.

"Мы предлагаем выбирать критерии <...> опираясь на существующие земельные участки и смотреть на основной критерий - это не периферия, второе - естественно площадь. Третий критерий, на который нам бы хотелось бы заострить внимание, чужие права", - сказал заместитель начальника департамента по землепользованию администрации города Андрей Рогов на заседании совета, прямая трансляция которого ведется на официальном портале горадминистрации.

Он предложил рассмотреть 25 участков для строительства храма.

"Из 53 участков (которые предложили жители - ИФ) по критериям приближения к центру осталось у нас значительно меньше - порядка 25. Предлагаем посмотреть каждый конкретный участок", - отметил Рогов.

Свердловское отделение Союза архитекторов России в свою очередь предложило рассмотреть пять площадок в Екатеринбурге для строительства храма святой Екатерины. В их числе берег городского пруда за Макаровским мостом, территория на Октябрьской площади, но со смещением к южной границе сквера, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова, сообщил представитель союза на заседании экспертного совета в администрации города в пятницу, прямая трансляция которого ведется на официальном портале горадминистрации.

Директор центра социологических исследований фонда "Социум" Ольга Рыбакова заявила, что необходимо выбрать не более шести-семи площадок.

"Если их будет много, то мы рискуем получить распыление голосов, и очень сложно будет определить лидера", - пояснила Рыбакова.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга утром в пятницу зарегистрировала 9 тыс. 966 обращений жителей города с предложением площадок под строительство храма Святой Екатерины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Обработка обращений продолжается. Итоговую информацию ждем в понедельник", - добавляется в пресс-релизе.

Согласно данным официального портала администрации города, на 31 мая от жителей города было предложено 60 площадок для строительства храма.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.

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