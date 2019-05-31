СКР: в России почти 170 тыс. сирот остаются без собственного жилья

31.05.19 10:32

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Лишь одна седьмая часть совершеннолетних сирот получила в прошлом году от государства жилье, в очереди остаются почти 170 тыс. человек и их число постоянно растет, сообщила глава управления Следственного комитета (СКР) Евгения Минаева.

"В 2018 году жильем были обеспечены 25,5 тыс. детей-сирот. При этом на 1 января 2019 года остались необеспеченными жилыми помещениями около 168 тыс. сирот старше 18 лет", - сказала Минаева в интервью, опубликованном в "Российской газете".

По ее словам, трети обездоленных сирот уже исполнилось 23 года.

"Для ликвидации задолженности требуется 167,6 млрд руб. Фактически же на жилье сиротам из бюджетов всех уровней ежегодно выделяется не более 33 млрд руб. При этом число сирот, претендующих на получение жилья, ежегодно пополняется", - сказала Минаева.

Она отметила, что ждущие своей очереди проживают в общежитиях учебных заведений, у родственников, в съемном жилье, во временно предоставленных властями помещениях и в социальных гостиницах для сирот, а "часть отбывает наказание в местах лишения свободы или проходит службу в армии".

По данным СКР, по состоянию на начало этого года 1770 сирот, достигших 18-летнего возраста, продолжали проживать в детских домах и интернатах.

"Из них 700 являются недееспособными, умственно-отсталыми и инвалидами. По достижении 23 лет они переходят в соответствующие социальные учреждения для взрослых лиц", - сказала Минаева.

Осложняет решение этой проблемы, отметила она, "факты неполного освоения выделяемых на эти цели средств в ряде регионов, что обусловлено в том числе отсутствием заявок на участие в конкурсах на строительство жилья либо его продажу; несоблюдение застройщиками темпов строительства, оплата которого не может быть произведена заранее". "Однако основной проблемой на протяжении многих лет остается недостаточное финансирование", - сказала глава управления СКР.