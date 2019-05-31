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31.05.19 10:47
В Поморье возбуждено дело за предоставление непригодного для жизни соцжилья
Как установлено, в 2014 году администрация Холмогорского района выдала разрешение на эксплуатацию многоквартирного дома, который был построен с многочисленными нарушениями, а затем купила и предоставила жилье в нем сироте и переселенцам из аварийного фонда.
"При этом строительство жилого дома произведено с нарушением требований закона: отсутствуют системы отопления и вентиляции, тепловые характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности, уклоны внутриквартирных лестниц не безопасны для жильцов, перекрытия прогнили, на стенах черная плесень", - говорится в сообщении ведомства.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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