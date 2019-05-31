Парламент Петербурга дал старт избирательной кампании по выборам губернатора

31.05.19 10:57

© РИА Новости.Александр Гальперин

31 мая. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября, дав старт официальной избирательной кампании.

Постановление о выборах губернатора было принято на внеочередном пленарном заседании Заксобрания в пятницу.

"У нас в этой аудитории такая концентрация кандидатов в губернаторы Петербурга - такой концентрации нет ни в одной точке Земного шара", - отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Слово на заседании взял и депутат Максим Резник ("Партия роста").

"Мне представляется, что выборы губернатора, которые мы сейчас назначаем, очень мало напоминают честный и справедливый процесс. В моем понимании, это спецоперация по внедрению Александра Дмитриевича Беглова на пост губернатора Петербурга. Мне кажется, что эта кампания проводится очень грязно, топорно и грубо, не по-петербургски", - подчеркнул он.

В свою очередь депутат Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") заявил, что партия выдвинет своего кандидата в губернаторы, и попросил "Единую Россию" помочь с прохождением муниципального фильтра.

"На пути выдвижения нашего кандидата стоит так называемый муниципальный фильтр, который полностью контролируется партией власти и администрацией города. Мы ставим вопрос ребром. Для того чтобы наша партия могла принять участие в выборах, чтобы дали бы нам голоса своих муниципальных депутатов", - сказал Ковалев.

Со своей стороны депутат Оксана Дмитриева ("Партия роста") отметила, что "Единая Россия" имеет право не делиться подписями муниципалов, однако это сильно ограничивает реальную конкуренцию кандидатов.

"Выборы приходят и выборы уходят. А мы с вами остаемся", - сказал Макаров.

За принятие постановления проголосовали 48 депутатов, против - двое.

Ранее о своих губернаторских амбициях заявили врио губернатора Беглов, депутаты Заксобрания Михаил Амосов, Дмитриева и Вишневский, а также общественник Красимир Врански и депутат Госдумы Владимир Бортко.