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31.05.19 10:59

Мосгорсуд признал законным приговор националисту Марцинкевичу

© РИА Новости. Антон Денисов
31 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменений приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу (Тесак), который получил 10 лет колонии строгого режима по делу о разбое и хулиганстве.

"Суд постановил оставить в силе приговор Бабушкинского суда Москвы от 29 декабря 2018 года в отношении Максима Марцинкевича, Евдокима Князева, Дмитрия Шельдяшова, Михаила Шаланкевича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Одному из осужденных по делу Марцинкевича - Александру Шанкину наказание было снижено до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, уточнили в суде.

Другая фигурантка - Елизавета Симонова (Лиза Лютая) освобождена Мосгорсудом от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, пояснил собеседник агентства.

"Кроме того, приговор отменен и направлен на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в Бабушкинский районный суд Москвы в части гражданских исков", - добавили в Мосгорсуде.

Как сообщалось, Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ), Шельдяшов получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), Шанкин - девять лет лишения свободы в колонии общего режима за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, Князев - восемь лет колонии общего режима по аналогичному обвинению, Шаланкевич - шесть лет колонии общего режима за разбой, Симонова, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней - два года 11 месяцев колонии за разбой.

Кроме того, суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования нескольких потерпевших, взыскав с осужденных до 500 тыс. рублей за моральный вред и материальный ущерб.

Согласно фабуле уголовного дела, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах Марцинкевич совместно с другими лицами, будучи участниками движения "Реструкт", совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а для унижения публично обливали красящими веществами.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.

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