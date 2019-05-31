Уникальная птица-"пешеход" поселилась у стен Нижегородского кремля

31.05.19 11:25

Фото с сайта экологического центра "Дронт"/Ron Knight

31 мая. Interfax-Russia.ru - Впервые в истории зоологических исследований в центре Нижнего Новгорода обнаружен коростель.

Экологический центр "Дронт" сообщает, что голос редкой птицы можно услышать у стен Нижегородского кремля, между Ивановской и Часовой башнями. Место ее обитания обнаружили активисты регионального отделения Союза охраны птиц России.

Коростель внесен в Красную книгу Нижегородской области как "вид, нуждающийся в особом контроле за состоянием в природной среде".

"Жить эта птица может только на лугах с высокой травой. Очень не любит летать, но очень хорошо бегает. Даже на юг идет пешком (хотя способен перелететь Черное море)", - говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что склон Нижегородского кремля, где поселился коростель, относится к луговым газонам, которые по правилам благоустройства допускается выкашивать только два раза за сезон: в конце июля и в конце августа.

"Именно от соблюдения этого требования правил теперь и зависит, останется ли коростель жить у кремля", - говорится в сообщении.