Станцию метро "Пионерская" не будут закрывать для петербуржцев на время ремонта

31.05.19 11:33

© РИА Новости. Анатолий Медведь

31 мая. Interfax-Russia.ru - Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение определения сметной стоимости капитального ремонта вестибюля станции метро "Пионерская", сообщает пресс-служба ведомства.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт строительных конструкций вестибюля станции, работы пройдут в два этапа. В вестибюле станции будут проведены ремонт стен и перекрытий, ремонт полов в кассовом зале, замена облицовки внутренних стен, антикоррозийная и огнезащитная обработка опорных креплений нижнего марша лестницы, устройство гидроизоляции по периметру технических помещений подвала, капитальный ремонт входных групп вестибюля станции в части оснащения их средствами автоматизации дверей для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, будут проложены тактильные полосы, необходимые для комфортного перемещения инвалидов по зрению. Все запланированные строительно-монтажные работы планируется провести в условиях действующего метрополитена в дневное и ночное время.

Сроки ремонта и его сумма в сообщении не уточняются.

Станция "Пионерская" была открыта 6 ноября 1982 года в составе участка "Петроградская"- "Удельная". Наименование получила в честь 60-летия Всесоюзной пионерской организации.