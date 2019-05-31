Оргкомитет по подготовке к проведению в Екатеринбурге Всемирного дня городов возглавит глава Минстроя РФ

31.05.19 11:39

© РИА Новости. Владимир Федоренко

31 мая. Interfax-Russia.ru - Назначен глава оргкомитета по подготовке к Всемирному дню городов ООН-Хабитат, который состоится 31 октября в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев возглавит оргкомитет по подготовке и проведению в столице Среднего Урала Всемирного дня городов ООН-Хабитат", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Якушев отметил в качестве сильных сторон Екатеринбурга большой опыт властей в проведении крупных международных встреч и саммитов, развитую инфраструктуру гостеприимствах, выгодное географическое положение - на границе Европы и Азии и удобную транспортную логистику.

"Екатеринбург - один из наиболее благоустроенных городов России, здесь бурно развивается жилищное строительство, реализуются различные жилищные программы", - приводятся в сообщении слова Якушева.

Как сообщалось, Всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН, состоится осенью в Екатеринбурге. Участниками мероприятия станут представители городов со всего мира: мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Они обсудят мировые практики формирования умной городской среды с использованием цифровых технологий.

Всемирного день городов пройдет параллельно с VI Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.