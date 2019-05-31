МАК обещает подготовить предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в 30-дневный срок

31.05.19 11:42

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародует предварительные результаты расследования аварии Superjet в "Шереметьево" в соответствии с законом - спустя месяц после катастрофы.

Как следует из сообщения на сайте МАК, отчет будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия.

"По информации от председателя комиссии в настоящее время ведётся работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе, который будет содержать описание событий и выполненные комиссией действия к установленному правилами 30-дневному сроку", - говорится в сообщении.

При этом МАК намерен провести служебное расследование в связи с "утечками" в СМИ информации о расследовании катастрофы.

"Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании "Аэрофлот" в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов. Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК. (...) В этой связи ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Суперджет-100 авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - говорится в сообщении.