Роспотребнадзор выявил массовое нарушение "антитабачного" законодательства

31.05.19 12:20

© РИА Новости. Владимир Вяткин

31 мая. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор проверил 4 тыс. торговых точек с табачными изделиями, нарушения обнаружил в каждой второй, сообщает пресс-служба ведомства.

"Территориальными органами Роспотребнадзора в I квартале 2019 года на предмет соблюдения "антитабачного" законодательства проверено около 4 тысяч объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. При этом нарушения, связанные с реализацией табачных изделий, выявляются в каждом втором проверенном объекте (48%)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Общее число нарушителей антитабачного законодательства составило более 2,3 тыс., а сумма штрафов - 21,7 млн рублей, добавили в ведомстве. Среди нарушений - торговля табаком рядом со школами, несоблюдение требований к созданию мест для курения, отсутствие знака о запрете курения, оборот табачных изделий без маркировки.

"В связи с несоответствием установленным требованиям, в том числе в связи с отсутствием маркировки, изъято из обращения более тысячи партий табачных изделий объемом около 26 тысяч пачек", - отмечают в Роспотребнадзоре.

"Всего с начала действия норм "антитабачного законодательства" (15 ноября 2013 года) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности более 72,3 тысяч правонарушителей, включая 10,7 тыс. юридических лиц", - сообщили в пресс-службе.