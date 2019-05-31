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31.05.19 12:31
В Подмосковье запустили сервис смс-уведомления жителей о движении машин "скорой помощи"
"Мы ввели новый сервис, который позволяет, в случае если вы вызвали "скорую помощь", (получать - ИФ) полное информирование: когда выехала "скорая помощь" - вам приходит смс, сколько времени займет (ее движение - ИФ) до места вызова, до вашей квартиры, и сам факт прибытия тоже фиксируется", - сказал Воробьев журналистам после ознакомления с новым сервисом.
Губернатор добавил, что дополнительный функционал станет доступным и пользователям мобильного приложения 112. В нем можно будет видеть фактическое передвижение автомобиля "скорой помощи" по карте местности.
По словам Воробьева, сервис призван снять обеспокоенность жителей во время ожидания бригад медиков и, соответственно, сократить число жалоб.
Сегодня сервис работает в тестовом режиме, с 1 июня его планируется запустить в рабочем режиме.
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