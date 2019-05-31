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31.05.19 12:46

Путин подписал указ о переименовании российских аэропортов

© РИА Новости. Евгений Одиноков
31 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России.

Согласно указу, размещенному на официальном портале правовой информации, международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) - императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) - Екатерины Второй, Мурманска - Николая Второго.

Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю.С.Рытхеу, Анапы (Витязево) - В.К.Коккинаки, Архангельска (Талаги) - Ф.А.Абрамова, Астрахани (Нариманово) - Б.М.Кустодиева, Белгорода - В.Г.Шухова, Благовещенска (Игнатьево) - Н.Н.Муравьева-Апостола, Владивостока (Кневичи) - В.К.Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) - А.Н.Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г.М.Тукая, Калуги (Грабцево) - К.Э.Циолковского, Красноярска - Д.А.Хворостовского, Магадана - В.С.Высоцкого, Минеральных Вод - Михаила Лермонтова, Нижневартовска - В.И.Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) - Н.В.Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) - В.П.Чкалова, Новосибирска (Толмачево) - А.И.Покрышкина, Нового Уренгоя - И.М.Губкина, Норильска - Н.Н.Урванцева, Омска (Центральный) - Д.М.Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В.Г.Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) - Витуса Беринга, Пскова (Кресты) - княгини Ольги, Самары (Курумоч) - С.П.Королева, Симферополя - И.К.Айвазовского, Сочи (Адлер) - В.И.Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) - А.Ф.Суворова, Сургута - Ф.К.Салманова, Сыктывкара - П.А.Истомина, Томска (Богашево) - Н.И.Камова.

Имя Д.И.Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима - Уфы, Г.И.Невельского - Хабаровска (Новый), А.Г.Николаева - Чебоксар, И.В.Курчатова - Челябинска (Баландино), А.П.Чехова - Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского - Якутска.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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