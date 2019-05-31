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31.05.19 12:49
Десять тысяч разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье за месяц
"Компании "Сити-Голд", ООО "Вулкан Групп", "Базис" не оказывали услуги по перевозке. В ходе сверки с базой налоговых органов была прекращена деятельность "Мостакси-24" в связи с ликвидацией", - говорится в сообщении.
Всего с начала 2019 года в Подмосковье аннулировали порядка 19 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси, почти 4 тысячи разрешений прекращено в связи с ликвидацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"В настоящий момент в регионе по выданным разрешениям работают 84 тысячи автомобилей такси", - добавили в ведомстве.
Минтранс Московской области призывает пользоваться только легальными такси, на автомобилях которых есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь.
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