Десять тысяч разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье за месяц

31.05.19 12:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в мае аннулировало около 10 тыс. разрешений у четырех таксомоторных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

"Компании "Сити-Голд", ООО "Вулкан Групп", "Базис" не оказывали услуги по перевозке. В ходе сверки с базой налоговых органов была прекращена деятельность "Мостакси-24" в связи с ликвидацией", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года в Подмосковье аннулировали порядка 19 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси, почти 4 тысячи разрешений прекращено в связи с ликвидацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"В настоящий момент в регионе по выданным разрешениям работают 84 тысячи автомобилей такси", - добавили в ведомстве.

Минтранс Московской области призывает пользоваться только легальными такси, на автомобилях которых есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь.