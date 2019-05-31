Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за грозы и шквалистого ветра

31.05.19 12:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 мая. Interfax-Russia.ru - Синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погоды в 1июня, в День защиты детей.

По информации Татгидрометцентра, во второй половине дня и вечером 1 июня на территории республики и в Казани ожидаются грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально до 25 м/с.

В связи с этим в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.