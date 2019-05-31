В Думу внесен законопроект о чистоте пива

31.05.19 12:54

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

31 мая. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, который предлагает с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива, ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.

Проект закона "О чистоте пива" размещён в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Его автор - депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов.

В законопроекте предлагается прописать, что "в Российской Федерации пивом называется напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок".

Согласно проекту закона, напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением или использованием иных ингредиентов, чем указаны, называется "пивной суррогат".

Также автор предлагает ввести на законодательном уровне определения, что "пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется "живое пиво"; пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется "мертвое пиво".

Законопроект предусматривает, что "указанные наименования обязательны для размещения в рекламе, на таре, упаковке и маркировке соответствующей продукции".

В пояснительной записке автор отмечает, что на территории Германии в 1516 году был принят знаменитый Баварский закон о чистоте пива, а современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта.

Автор отмечает, что "о качестве российского пива такого сказать нельзя".

"Около 99 процентов того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53358-2009 и продается в магазинах, нельзя назвать пивом - это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки", говорится в пояснительной записке.