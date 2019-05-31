Работы по сборке новой ракеты-носителя Союз-5 начались в Самаре

31.05.19 13:01

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

31 мая. Interfax-Russia.ru - АО "РКЦ "Прогресс" (Самара) приступило к изготовлению топливных баков ракеты-носителя "Союз-5", сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов журналистам в Самаре в пятницу.

"Сейчас уже начато изготовление баков ракеты-носителя "Союз-5". У нас очень жесткие сроки. (...) Мы считаем, что мы в состоянии их выполнить", - сказал Баранов.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. В будущем ее планируется применить для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.