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31.05.19 13:01
Работы по сборке новой ракеты-носителя Союз-5 начались в Самаре
"Сейчас уже начато изготовление баков ракеты-носителя "Союз-5". У нас очень жесткие сроки. (...) Мы считаем, что мы в состоянии их выполнить", - сказал Баранов.
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. В будущем ее планируется применить для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.
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