Восемь случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой зарегистрированы на Ставрополье

31.05.19 13:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 мая. Interfax-Russia.ru - Свыше 30 человек помещены в инфекционные стационары Ставрополья после укусов клещей, у восьми из них диагностировано заболевание Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований диагноз Крымской геморрагической лихорадки установлен восьми больным из числа провизорно госпитализированных - жителям Апанасенковского, Арзгирского, Ипатовского, Туркменского, Шпаковского районов и Ставрополя", - говорится в сообщении.

В управлении агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что в прошлом году на эту же дату было зафиксировано два случая заболевания КГЛ.