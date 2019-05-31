"Роскосмос" надеется привлечь девушек в отряд космонавтов для дальних экспедиций

31.05.19 13:11

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

31 мая. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов, в том числе и для участия в дальних космических экспедициях, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы объявили новый набор в отряд космонавтов. Это уже набор, который будет работать, как мы рассчитываем, на новом пилотируемом корабле - будущие участники в том числе и дальних космических экспедиций", - сказал Рогозин журналистам в пятницу.

Про его словам, в госкорпорации рассчитывают на то, что в новом наборе будет больше девушек и работников космической отрасли.

"Мы хотели бы не проводить какие-то искусственные балансы, но в принципе мы рассчитываем, что молодые женщины в России спокойно могут пройти те требования, которые предъявляются к космонавтам и тем самым сбалансировать отряд, который в последнее время стал слишком мужским", - отметил глава "Роскосмоса".

В январе этого года Рогозин уже заявлял о необходимости активнее привлекать женщин-специалистов к работе в космосе.

"Всегда замечательно, когда в экипаже есть женщина. (...) Женщины выполняют особую роль в космосе. И у нас есть успешный опыт работы с четырьмя женщинами-космонавтами", - заявил Д.Рогозин 21 января журналистам.

Комментируя идею создания женского отряда космонавтов, он сообщил: "У нас отбор в отряд космонавтов был довольно представительный: 420 кандидатур, из них 80 женщин. Мы отобрали всего несколько человек. Ни одной представительницы прекрасного пола в этот отряд не попало, к сожалению".

"Мы действительно считаем, что отряд космонавтов выглядел бы намного более уверенно, более эффективно шла бы работа, если бы количество женщин в отряде космонавтов увеличилась", - отметил в связи с этим глава "Роскосмоса".

Он заявил, что роль женщин возрастёт с развитием пилотируемой космонавтики и освоения дальнего космоса. "В будущем, когда мы говорим о миссиях в дальний космос, об увеличении количества экспериментов, которые будут проводиться на МКС по самым разным направлениям: медицина, биология, химия и многое другое, нам будут необходимы специалисты именно в этих отраслях", - сказал Д.Рогозин.

"Поэтому Центр подготовки космонавтов и в целом "Роскосмос" с симпатией относятся к идее целенаправленного поиска будущих участников отряда космонавтов из числа тех специалистов, которые уже сложились как талантливые исследователи", - отметил он.

При этом, заверил он, отдельное внимание будет уделено и женщинам. "Конечно, при этом отборе будем смотреть на возможность более активного вовлечения женщин в отряд космонавтов. (...) Мы действительно обратим самое пристальное внимание на эту работу", - сказал Д.Рогозин.