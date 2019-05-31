Новым главой Таймыра стал бывший руководитель красноярского главка МЧС

31.05.19 13:31

Фото с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю

31 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты райсовета избрали главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край) Евгения Вершинина, который ранее возглавлял региональное управление МЧС России, сообщает пресс-служба районной администрации.

По данным конкурсной комиссии, Вершинин вместе с ещё одним кандидатом - президентом благотворительного фонда содействия развитию Таймыра Сергеем Скориным - набрали наибольшее количество баллов в результате конкурса на должность главы муниципального района.

В результате голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Вершинина. Сразу после избрания новый глава Таймыра принес присягу и вступил в должность.

Вершинин родился 6 октября 1967 года, в органах МЧС работал с 2004 года, с 2014 года возглавлял Главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Прежний глава района Сергей Ткаченко покинул свой пост в декабре прошлого года по собственному желанию.