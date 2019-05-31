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31.05.19 13:47
Гостей фестиваля славянской культуры в Тюменской области научат играть в городки
"Гости праздника смогут увидеть обряд сватовства, поиграть в городки, послушать выступление фольклорных коллективов, побывать на ярмарке мастеров", - сказал представитель оргкомитета.
Кроме того, все желающих научат мастерить обрядовых кукол, плести венки, работать на гончарном круге, вязать крючком и спицами.
"В "обжорных рядах" можно будет отведать окрошку, пироги и приготовленную по старинным рецептам "бабью кашу", - отметил собеседник агентства.
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