Рассмотрение иска о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд рублей пройдет в суде 10 ибля

31.05.19 13:51

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31 мая. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы назначил на 10 июля предварительное заседание по рассмотрению заявления ПАО "Т Плюс" о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд рублей основателя и бывшего председателя совета директоров обанкротившегося АО "Группа Е4" Михаила Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента компании Андрея Малышева, следует из картотеки суда.

Заявление компании поступило в суд 20 мая. В связи с этим суд 22 мая отложил на 10 июля рассмотрение аналогичных заявлений, поданных ранее кипрской Redeliaco Holdings Ltd и Альфа-банком.

Между тем в картотеке суда значится еще одно аналогичное заявление - конкурсного управляющего "Группы Е4", также поданное 20 мая. Данных о том, что оно принято, на сайте пока нет.

По данным СМИ, Сиротенко стала единственным бенефициаром Е4 после того, как Абызов в 2012 году перешел на госслужбу, а затем занял пост министра по делам Открытого правительства (находился на этой должности до мая 2018 года). В 2016 году они развелись.

В настоящий момент Абызов является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с другими фигурантами, как утверждает следствие, Абызов путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС"), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

"Группа Е4" - инжиниринговая компания полного цикла, занималась в основном строительством "под ключ" энергоблоков в рамках обязательной программы обновления электростанций в России. Ее клиентами были ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO), ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), ООО "Газпром энергохолдинг", госкорпорация "Росатом". Группа также участвовала в строительстве космодрома "Восточный".

В 2015 году группа была продана. В числе новых собственников назывался инвестбанкир Сергей Судаков.

В конце 2014 - начале 2015 года ряд банков, в частности, Альфа-банк, обратился в суд с исками к группе. В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы признал "Группу Е4" банкротом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", краткосрочная кредиторская задолженность группы по итогам 2015 года достигала 35,3 млрд рублей, чистый убыток - 15,6 млрд рублей. Возникшие проблемы менеджмент группы объяснял кассовыми разрывами, проблемами с привлечением кредитов и дефицитом новых заказов.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, в нее также входят газовые и коммунальные активы. В составе группы - 59 электростанций, более 400 котельных и почти 15 тыс. км тепловых сетей.

Доля Вексельберга в "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59% после введения в отношении предпринимателя санкций США. Право распоряжаться 17,04% акций "Т Плюс" получила Merol Trading Limited, которую "Ведомости" называли связанной с "дружественными "Ренове" (принадлежит Вексельбергу) израильскими инвесторами".