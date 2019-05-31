Суд направил в психбольницу курсанта Военно-космической академии Осипова, обвинявшегося в терроризме

31.05.19 13:57

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 мая. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского Вадима Осипова, обвинявшегося в терроризме, передал корреспондент "Интерфакса".

"Оглашается определение об освобождении Осипова от уголовной ответственности и направлении его в специализированное медицинское учреждение для применения к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в вводной части решения МОВС.

Таким образом, суд согласился с позицией гособвинения, просившего отправить молодого человека в психиатрический стационар на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая установила у него наличие психического расстройства, не позволявшее ему осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Согласно определению МОВС, суд установил, что Осипов совершил инкриминировавшиеся ему действия в состоянии невменяемости.

Из решения суда следует, что в 2017 году молодой человек, желая прославиться и запомниться современникам как массовый убийца, в целях дестабилизации деятельности государственного учреждения, составил план поджога и расстрела военнослужащих.

Для осуществления плана Осипов пытался "приискать" соучастников, в том числе среди однокурсников, которые ему отказали.

Как сообщалось, адвокаты международной правозащитной группы "Агора" - Виталий Черкасов и Дмитрий Динзе - настаивали на вынесении Осипову оправдательного приговора.

"Мы с адвокатом Динзе указали суду, что объективный анализ представленных доказательств говорит об их ущербности и недопустимости, некоторые доказательства, представленные стороной обвинения, имеют признаки прямой фальсификации, - пояснял "Интерфаксу" адвокат Черкасов. - Курсант Осипов привлекается к уголовной ответственности только за мыслепреступление - небольшую схему в тетрадном листе, на которой была расположена его казарма и возможные пути ее захвата. При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт".

Адвокат отмечал, что проведенная Осипову на стадии предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он здоров, "а необходимость его повторного освидетельствования встала после допроса сокурсников, которые как раз-таки не подтвердили обвинение".

Осипову вменялось склонение к террористической деятельности и подготовка теракта (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он был арестован 13 апреля 2017 года.

Поводом для его уголовного преследования, как сообщали адвокаты, стали обнаруженный у него 4 апреля 2017 года преподавателем вуза лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата.

Осипов утверждал, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать.

После оглашения определения МОВС адвокат Динзе заявил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.