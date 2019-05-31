"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
  
Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
   
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
31.05.19 13:57

Суд направил в психбольницу курсанта Военно-космической академии Осипова, обвинявшегося в терроризме

© РИА Новости. Валерий Мельников
31 мая. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского Вадима Осипова, обвинявшегося в терроризме, передал корреспондент "Интерфакса".

"Оглашается определение об освобождении Осипова от уголовной ответственности и направлении его в специализированное медицинское учреждение для применения к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в вводной части решения МОВС.

Таким образом, суд согласился с позицией гособвинения, просившего отправить молодого человека в психиатрический стационар на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая установила у него наличие психического расстройства, не позволявшее ему осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Согласно определению МОВС, суд установил, что Осипов совершил инкриминировавшиеся ему действия в состоянии невменяемости.

Из решения суда следует, что в 2017 году молодой человек, желая прославиться и запомниться современникам как массовый убийца, в целях дестабилизации деятельности государственного учреждения, составил план поджога и расстрела военнослужащих.

Для осуществления плана Осипов пытался "приискать" соучастников, в том числе среди однокурсников, которые ему отказали.

Как сообщалось, адвокаты международной правозащитной группы "Агора" - Виталий Черкасов и Дмитрий Динзе - настаивали на вынесении Осипову оправдательного приговора.

"Мы с адвокатом Динзе указали суду, что объективный анализ представленных доказательств говорит об их ущербности и недопустимости, некоторые доказательства, представленные стороной обвинения, имеют признаки прямой фальсификации, - пояснял "Интерфаксу" адвокат Черкасов. - Курсант Осипов привлекается к уголовной ответственности только за мыслепреступление - небольшую схему в тетрадном листе, на которой была расположена его казарма и возможные пути ее захвата. При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт".

Адвокат отмечал, что проведенная Осипову на стадии предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он здоров, "а необходимость его повторного освидетельствования встала после допроса сокурсников, которые как раз-таки не подтвердили обвинение".

Осипову вменялось склонение к террористической деятельности и подготовка теракта (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он был арестован 13 апреля 2017 года.

Поводом для его уголовного преследования, как сообщали адвокаты, стали обнаруженный у него 4 апреля 2017 года преподавателем вуза лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата.

Осипов утверждал, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать.

После оглашения определения МОВС адвокат Динзе заявил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.05.19 13:51
Рассмотрение иска о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд рублей пройдет в суде 10 ибля
.
  31.05.19 11:42
МАК обещает подготовить предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в 30-дневный срок
.
  31.05.19 10:59
Мосгорсуд признал законным приговор националисту Марцинкевичу
.
  31.05.19 09:35
Более 60 новых детсадов и школ появится в столице за три года
.
  30.05.19 17:53
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 22 млрд рублей
.
  30.05.19 15:13
Москва вскоре объявит конкурс на установку 200 тыс. видеокамер по распознаванию лиц
.
  30.05.19 12:16
Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру пятницы
.
  30.05.19 11:33
Многофункциональный комплекс построят в промзоне на севере Москвы
.
  30.05.19 08:18
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах из-за угрозы инфекций
.
  29.05.19 16:08
Чайка: катастрофа SSJ-100 выявила проблемы в авиаотрасли РФ, не решаемые годами


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket