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Беглову для участия в выборах нужна поддержка 76 тысяч петербуржцев и 10% депутатов

© РИА Новости. Сергей Гунеев
31 мая. Interfax-Russia.ru - Для регистрации кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга самовыдвиженцам предстоит собрать около 76 тысяч подписей избирателей, а также получить поддержку 10% муниципальных депутатов, сообщил журналистам в пятницу глава Горизбиркома Виктор Миненко.

"С 1 июня начнется период выдвижения и регистрации кандидатов. Самовыдвиженцы могут в этот же день уведомить избирательную комиссию о выдвижении, а избирательные объединения должны предварительно провести мероприятия по выдвижению кандидатов", - сказал Миненко.

После выдвижения все кандидаты на должность губернатора могут приступить к агитации и сбору подписей.

"Самовыдвиженцы должны будут собрать подписи двух процентов избирателей Санкт-Петербурга. Точное число необходимых подписей будет утверждено сегодня на заседании комиссии. Сейчас таких подписей необходимо собрать более 76 тысяч", - сказал Миненко.

Он добавил, что всем кандидатам предстоит также собрать подписи 10% муниципальных депутатов из 3/4 муниципальных образований, потому как муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге в 2019 останется на прежнем уровне.

"В органы власти поступило письмо от Эллы Александровны Памфиловой (главы ЦИК - ИФ) с предложением снизить муниципальный фильтр на губернаторской кампании. Санкт-Петербургская избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы и вопрос должен быть адресован депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они принимают такое решение, и на основе принятых решений законодателей мы разворачиваем свою работу", - сказал журналистам в пятницу глава Горизбиркома Виктор Миненко.

В свою очередь член избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа уточнил, что муниципальный фильтр в рамках этой губернаторской кампании уже не может быть снижен.

"Нужно помнить, что у нас законодательство о выборах замораживается на день начала избирательной кампании, то есть на сегодня. И если теоретически будут какие-то законодательные изменения в период этой кампании в будущем, то они будут распространяться только на следующие избирательные кампании. Сегодня, по закону Петербурга, предусмотрен муниципальный фильтр в виде 10%", - подчеркнул Зацепа.

Документы для регистрации кандидатов с подписями муниципальных депутатов и подписями избирателей в случае самовыдвижения должны быть поданы в Горизбирком до 18.00 1 июля. Решение о регистрации кандидата или отказе в регистрации принимается в десятидневный срок.

Накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

В пятницу Законодательное собрание города назначило выборы губернатора на 8 сентября.

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