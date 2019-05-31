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31.05.19 14:32

Аэропорты Волгограда и Петербурга временно выведены из проекта переименования из-за отсутствия согласия

© РИА Новости. Кирилл Брага
31 мая. Interfax-Russia.ru - Аэропорты Волгограда и Санкт-Петербурга не получили дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщают в Общественной палате РФ в пятницу.

Как отмечают в палате, в ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения, в частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте "во избежание поляризации общественных настроений в регионах".

"По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты "Пулково" и "Гумрак" не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе президента России", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному в пятницу указу президента Владимира Путина, 44 аэропорта России, участвовавшие в конкурсе, получили имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Как сообщалось, в рамках первого тура голосования победителем для Петербурга стал Петр I, однако имя императора было решено уступить аэропорту Воронежа. В связи с этим был проведен второй тур, в котором победило предложение назвать аэропорт в честь Федора Достоевского.

Победителем для названия волгоградского аэропорта стало имя летчика Алексея Маресьева.

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