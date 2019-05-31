Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова

31.05.19 14:47

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

31 мая. Interfax-Russia.ru - В отношении худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова новых дел нет и "быть не может", заявил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл Семенович никогда не имел никакого отношения к деньгам и чему-либо, связанному с финансами "Седьмой студии", поэтому никакого нового дела нет - я, во всяком случае, не знаю - и быть не может", - сказал Харитонов агентству.

В пятницу Forbes сообщил, что предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, который занимался обналичиванием денежных средств для основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

Осведомленный источник подтвердил "Интерфаксу", что обстоятельства обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" стали предметом исследования в рамках уголовного дела. Подробности расследования собеседник агентства уточнять не стал, однако отметил, что фигуранты "основного" "дела "Седьмой студии", в том числе Серебренников, отношения к нему не имеют.

Фигурантам "дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.