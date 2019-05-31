Молодым семьям Ростовской области могут увеличить на 5 лет срок предоставления жилищной субсидии

31.05.19 15:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработали предложения по корректировке госпрограммы поддержки молодых семей, которые позволят увеличить сроки предоставления жилищной субсидии, сообщает пресс-служба регионального парламента в пятницу.

"К сожалению, средний срок ожидания данной субсидии занимает от шести до восьми лет. Поэтому молодые семьи очень часто испытывают разочарование, когда они вот-вот должны получить субсидию, а их из программы исключают (по причине достижения одним из супругов возраста 36 лет - ИФ)", - цитирует пресс-служба председателя парламентского комитета по молодежной политике Заксобрания Екатерину Стенякину.

Предложение донских депутатов сводится к тому, чтобы на законодательном уровне закрепить за молодыми семьями права на получение субсидии в течение пяти лет после достижения одним из супругов максимального возраста при условии, что семья находятся в списке получателей социальной выплаты.

По данным пресс-службы Законодательного собрания региона, в 2018 году в Ростовской области по причине достижения одним из супругов предельного возраста из списка претендентов на получение субсидии были исключены 327 семей, а в 2019 по тем же основаниям подлежат исключению 427 семей.

"Эта проблема есть абсолютно во всех регионах нашей страны", - подчеркнула Стенякина в ходе выступления на XXX конференции южно-российской парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая завершила свою работу в пятницу в Сочи.

Члены ЮРПА поддержали инициативу донских законодателей, соответствующие предложения будут направлены в правительство РФ на рассмотрение.

Южно-российская парламентская Ассоциация создана по инициативе Законодательного Собрания Ростовской области в 2001 году как консультативный совещательный орган. В ЮРПА входят восемь законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ЮФО. В качестве ассоциированных членов в нее входят парламенты Абхазии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Высшим органом парламентской ассоциации является конференция. Ежегодно право ее проведения передается очередному региону-члену ЮРПА. Следующая конференция ассоциации пройдет в Астраханской области осенью 2019 года.