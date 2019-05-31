Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга

31.05.19 15:07

Фото с сайта 1tv.ru

31 мая. Interfax-Russia.ru - Столичная полиция начала проверку по заявлению Ильгиза Валеева, который просит возбудить уголовное дело по факту выявленной накрутки голосов на шоу "Голос.Дети" и проверить причастность к этому Алсу и Яна Абрамовых, сообщил "Интерфаксу" адвокат заявителя Искандер Фахретдинов.

"В заявлении мой доверитель просит полицию провести проверку, возбудить уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, а также дать оценку действиям Абрамовой Алсу и Абрамова Яна на предмет их причастности к совершению преступления", - сказал адвокат.

В заявлении, копией которого располагает "Интерфакс", Валеев, являющийся двоюродным братом участницы шоу "Голос" Рушаны Валеевой, указывает, что после просмотра 24 апреля телепередачи "Голос. Дети", где по результатам всенародного голосования победила дочь Алсу и Яна Абрамовых Микелла, он не согласился с результатом, "посчитав, что победа была куплена". 16 мая 2019 года официально были опубликованы результаты проверки компанией Group-IB, согласно которым результаты голосования в конкурсе были накручены, а "Первый канал" аннулировал результаты голосования.

"В настоящее время проверка уже начата. Я думаю, что полиция опросит руководство "Первого канала", Алсу и Яна Абрамовых, а также истребует экспертизу Group IB", - уточнил адвокат.

Он пояснил, что доследственная проверка может занять от 10 суток до месяца.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Результаты голосования, согласно которым дочь Алсу Микела Абрамова заняла первое место в шестом сезоне шоу, были аннулированы.