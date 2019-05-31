|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.05.19 15:20
Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС Александрову по делу о превышении полномочий
"В удовлетворении апелляции адвоката отказать, решение Ленинского районного суда оставить без изменений", - огласил решение судья.
Адвокат просил изменить меру пресечения своей подзащитной на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд арестовал и.о. начальника УФНС России по Ростовской области Александрову до 23 июля.
Со ссылкой на источник сообщалось, что дома и на работе у нее прошли обыски.
Уголовное дело было возбуждено по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Александрова была назначена заместителем начальника регионального УФНС в июле 2012 года. С марта 2019 года исполняет обязанности руководителя этого ведомства после того, как эту должность по собственному желанию покинул Дмитрий Фотинов.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket