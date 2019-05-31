Кузнецова рассказала Путину о росте числа обращений от несовершеннолетних

31.05.19 15:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Несовершеннолетние стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, доверие - это положительный сигнал, но тревожит отсутствие взрослых, способных услышать их проблемы, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с главой государства Владимиром Путиным в пятницу.

Встреча состоялась накануне Дня защиты детей, отмечаемого 1 июня.

"Что хочется отметить, Владимир Владимирович, что число обращений выросло, более 8 тысяч обращений граждан в этом году мы рассмотрели", - рассказала Кузнецова.

Она с сожалением отметила, что среди обращений, которые в обычном режиме поступают к уполномоченному, связанных с вопросами имущественного характера, с воспитанием, "наметился рост обращений от несовершеннолетних - на 14,5%".

"С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы", - подчеркнула Кузнецова.

Детский омбудсмен вспомнила случай, когда в кабинет к ней пришел целый класс. "Их запрос был основной - поговорить и договориться с администрацией школы. Пришлось знакомиться у нас в кабинете. Сейчас конфликт исчерпан. Надеюсь, что не возобновится, сейчас они активно готовятся к ЕГЭ, потому что это могло бы сильно помешать", - сказала Кузнецова.