Минфин Калмыкии значительно увеличит финансирование интерната, где сироты жили "за свой счет"

31.05.19 15:31

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 мая. Interfax-Russia.ru - Финансирование дома-интерната для умственно отсталых детей в Калмыкии, где со счетов воспитанников незаконно сняли более 2 млн рублей, будет увеличено с 1 до 4 млн рублей в год, сообщил журналистам в пятницу и. о. министра финансов республики Очир Шургучеев.

"Мы проанализировали, как финансировался интернат в последние годы, и можем сказать, что требование прокуратуры (об увеличении финансирования с 1 до 4 млн рублей - ИФ) обосновано. При внесении изменений в бюджет текущего года этот вопрос будет решен положительно", - сказал Шургучеев.

Как сообщалось, Элистинский городской суд Калмыкии накануне завершил рассмотрение 11 исков прокуратуры республики к дому-интернату для умственно отсталых детей. С учреждения за счет средств республиканского бюджета взыскано в пользу несовершеннолетних воспитанников около 2 млн 223 тыс. рублей.

Иски были поданы в интересах детей, права которых были нарушены. Согласно федеральному законодательству, сироты должны были находиться на полном государственном обеспечении - им бесплатно должны предоставлять питание, одежду, обувь и жилье, медобслуживание и образование.

Однако из-за недофинансирования из средств республиканского бюджета на эти цели тратились деньги с личных счетов подопечных интерната, куда начислялись их пенсии по инвалидности.

Прокуратура республики заявила, что будет добиваться увеличения объема финансирования интерната из республиканского бюджета в четыре раза, с 1 до 4 млн рублей.

В марте следователи начали проверку по информации детского омбудсмена Анны Кузнецовой о нарушении прав воспитанников Элистинского дома-интерната. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении врио главы администрации Элисты Окона Нохашкиева. В настоящее время его местонахождение неизвестно - чиновник разыскивается.