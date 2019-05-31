Власти Крыма решили сменить собственника имущества ялтинской киностудии

31.05.19 15:34

© РИА Новости. Константин Чалабов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Крыма распорядилось ликвидировать ГУП "Ялта-фильм", которому ранее было передано имущество известной с прошлого века киностудии.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте регионального правительства, создана ликвидационная комиссия во главе с руководителем киностудии Александром Богуславским.

"Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией ГУП Республики Крым "Киностудия "Ялта-фильм" и высвобождением работников", - отмечается в документе.

Как уточняется, правительство Крыма должно быть проинформировано о результатах выполнения поручения до 1 июня 2020 года.

Министр культуры республики Арина Новосельская пояснила в пятницу агентству "Интерфакс-Юг", что это - техническое решение. "Мы ликвидируем не ялтинскую киностудию, а ГУП. При этом ее имущество закрепляется за ГБУ "Крымский киномедиацентр", - сказала она.

Ранее Новосельская заявляла, что киностудия будет передана в федеральную собственность, потому что для ее развития требуются серьезные вложения, которые "республике не потянуть". Однако на данный момент, по ее словам, "министерство культуры РФ не высказало желания принять в собственность" этот актив.

Киностудия в Ялте основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко", в 1919 она была национализирована. В советские годы на базе киностудии сняли сотни фильмов, включая картины "Кавказская пленница", "Пираты XX века", "Человек-амфибия", "Остров-сокровищ".

В 2000 году было создано российско-украинское предприятие ЗАО "Ялтинская киностудия", которое в 2003 году перешло в собственность российской компании "Поликомвест". В 2010 году владельцем киностудии стало российское ООО "СтройСектор". Она оказывала услуги по съемкам российских фильмов "9 рота", "Водитель для Веры", "Пассажирка", "Обитаемый остров".

В феврале 2015 года Государственный совет Крыма включил в собственность республики землю и недвижимое имущество ялтинской киностудии. До этого правительство республики приняло решение о принудительном выкупе киностудии, а парламент отменил приватизацию, проведенную в период, когда Крым входил в состав Украины.