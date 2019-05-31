Амурские тигры стали чаще посещать Уссурийский заповедник

31.05.19 15:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 мая. Interfax-Russia.ru - Фотоловушки в заповеднике "Уссурийский" зарегистрировали больше проходов амурских тигров, чем в предыдущие несколько лет, сообщается на сайте специальной программы "Амурский тигр".

"Неоднократно отмечены проходы тигров по две-четыре особи вместе, что бывает достаточно редко. Это могут быть брачные пары (самцы с самками) или самки с взрослыми котятами", - говорится в сообщении.

Полученные снимки животных специалисты заносят в программу, которая анализирует плотность тигров на территории заповедника и вблизи него. С помощью фотоловушек ученые могут определить перемещение каждого тигра по его уникальному окрасу.

Амурский тигр - самый крупный и самый северный подвид тигра на планете. Он занесен в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 530 особей.