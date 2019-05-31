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31.05.19 15:52
Присвоение имени аэропорту "Пулково" отложено на неопределенный срок
"Если и когда общественность Петербурга смирится с тем, что в городе Петра аэропорт не будет носить его имя, тогда и будем проводить второй тур. Здесь руки выкручивать неправильно", - сказал Фадеев в пятницу "Интерфаксу".
По его словам, та же логика будет действовать в отношении аэропортов других городов, имена которых не выбраны.
"Наша позиция: если есть напряжение какое-то, то лучше не раздувать этот тлеющий огонек. Ничего, вернемся к этому позднее. Но пока непонятно, когда", - добавил Фадеев.
Секретарь ОП рассказал, что во время первого тура конкурса шла борьба между Санкт-Петербургом и Воронежем за дополнительное название аэропортов именем Петра I, которую выиграл последний, так как обычно в городах поменьше голосуют активнее. Таким образом, согласно правилам, во втором туре в Петербурге Петра I не было, в результате чего "там возникло напряжение".
"Общественная палата Санкт-Петербурга нас не поддержала и по просьбе общественности выступила с инициативой отменить результаты второго тура, в котором победил Достоевский. Мы пошли навстречу и решили в Петербург не включать в список, который сейчас утвердил своим указом президент", - сказал Фадеев.
Аналогичная ситуация, сказал секретарь ОП, возникла в Горно-Алтайске, где с преимуществом, буквально, в тысячу голосов победило имя Николая Рериха, поддержанного его поклонниками по всей России, тогда как жители республики голосовали за местного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина. "Я стал получать письма и из Общественной палаты, и от возмущенных жителей "Не хотим Рериха", и там мы тоже пошли на встречу, отложив голосование по Горно-Алтайску", - рассказал Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин своим указом в пятницу подписал указ о присвоении 44 аэропортам имен выдающихся россиян.
Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе ОП РФ, в ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения. В частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте "во избежание поляризации общественных настроений в регионах", и по итогам их рассмотрения международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе президента России.
Как сообщалось, в рамках первого тура голосования победителем для Петербурга стал Петр I, однако имя императора было решено уступить аэропорту Воронежа. В связи с этим был проведен второй тур, в котором победило предложение назвать аэропорт в честь Федора Достоевского.
Победителем для названия волгоградского аэропорта стало имя летчика Алексея Маресьева.
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