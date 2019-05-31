Суд арестовал на несколько суток двух участников фотосессии на мемориале в Новороссийске

31.05.19 15:56

© РИА Новости. Виталий Тимкив

31 мая. Interfax-Russia.ru - Трое жителей Новороссийска, участники скандальной фотосессии на воинском мемориале "Малая земля", привлечены к административной ответственности, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города.

"Фотограф и организатор съемки признан по решению суда виновным в мелком хулиганстве и получил 10 суток административного ареста, женщина-модель также осуждена за мелкое хулиганство на двое суток административного ареста. Третий участник - мужчина, предоставивший свой автомобиль для фотосессии, привлечен за нарушение правил ПДД и заплатит штраф", - сказал собеседник агентства.

Отбывать наказание они будут в спецприемнике для административно задержанных.

В мэрии также обратили внимание, что "шокирующий поступок", совершили достаточно взрослые и отдающие отчет своим действиям люди - каждому уже больше тридцати лет.

"За необдуманный поступок граждане извинились, и что оказалось странным, даже возложили цветы к монументу. Как жаль, что люди уже в осознанном возрасте, совершают такие поступки", - отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией на мемориале "Малая земля".

По данным пресс-службы СКР, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о фотосессии группы молодых людей, которая вызвала неоднозначную реакцию жителей города. Среди реквизита оказался стилизованный под "окровавленный" автомобиль, а девушки фотографировались в откровенных позах у мемориала, возведенного в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.

Полиция быстро установила личности участников фотосессии - 35-летнего владельца автомобиля, 34-летнего фотографа и 33-летней модели.