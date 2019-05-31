Первый мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области будет введен к 2020г - власти

31.05.19 17:06

© РИА Новости. Павел Львов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Чистый город" введет первый в Ростовской области межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) стоимостью 840 млн рублей до конца 2019 года, сообщила заместитель министра ЖКХ региона Ирина Ялтырева журналистам в пятницу.

"Основная задача реформы – организация полноценного и прозрачного процесса от сбора до процесса захоронения отходов. И здесь очень важно обеспечить минимальное количество отходов захоронения и максимальное перерабатываемых", - сказала она.

По ее словам, для достижения данных целей и необходимо создание современных объектов инфраструктуры.

В их числе - региональный экотехнопарк, строительство которого началось в Волгодонском районе Ростовской области в 2018 году. Он будет обслуживать 9 муниципалитетов региона, его мощность составит 1,2 млн кубометров в год.

В настоящее время возводится полигон твердых коммунальных отходов. Основная его цель – обеспечение экологической безопасности. С этой целью при строительстве применяются технологии, позволяющие исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Второй этап предполагает возведение мусоросортировочного комплекса. Его запуск позволит производить обработку и деление на фракции всех образующихся в Волгодонсок МЭОКе отходов. Отобранное вторичное сырье планируется направлять на реализацию партнерам по переработке.

В состав экотехнопарка также войдет площадка биокомпострирования для обезвреживания органических и переработки крупногабаритных отходов путем их шредирования.

Как сообщалось ранее, строительство восьми мусороперерабатывающих комплексов в Ростовской области планируется завершить к концу 2020 года. На эти цели будет направлено 6,1 млрд рублей. Из них 370 млн рублей - это средства "Росатома", остальные - собственные средства инвесторов-региональных операторов".

ГК "Чистый город" осуществляет деятельность по сбору, вывозу, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов с 2004 года. На сегодняшний день компания осуществляет деятельность в 7 субъектах РФ, ежедневно обслуживает порядка 4 млн человек. Годовая мощность ГК "Чистый город" - 13,5 млн кубометров.