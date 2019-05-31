РФ расширяет список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну

31.05.19 17:18

© РИА Новости. Владимир Сергеев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Россия расширит ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд в страну, соответствующая нота направлена в представительство Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующие ограничения введены согласно федеральному закону от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке", - сообщили на Смоленской площади.

"В последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - говорится в комментарии российского МИД.

В нём отмечается, что РФ "неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций".

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия", - напомнили на Смоленской площади.

По состоянию на март 2019 года в связи с ситуацией на Украине в "черных" списках ЕС находятся 155 физических лиц, в числе которых жители ДНР и ЛНР.

Кроме того, ЕС ввел санкции против 8 россиян за инцидент в Керченском проливе и против еще четверых за инцидент в Солсбери.

В обнародованном в европейских СМИ весной 2015 году российском "черном" списке, который Москва передала Брюсселю, было 89 имен. Таким образом, предположительно, РФ расширила свой список почти вдвое.