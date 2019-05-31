Калви подал прошение в СК о возможности участия в ПМЭФ

31.05.19 17:22

© РИА Новости. Илья Питалев

31 мая. Interfax-Russia.ru - Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, находящегося сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Подали прошение вчера", - сообщил "Интерфаксу" представитель фонда Baring Vostok. Он отметил, что ответа от Следственного комитета пока нет.

Ранее фонд сообщал, что Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в его мероприятиях. ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Делегацию Baring Vostok на форуме в этом году возглавит старший партнер фонда Елена Ивашенцева. Предполагается, что она выступит в ряде панельных сессий.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу четырех представителей фонда - основателя Майкла Калви, партнера по индустрии финансового Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Банк "Восточный" сейчас переживает острую фазу корпоративного конфликта. Его основными акционерами через Evison Holdings являются Baring Vostok и Russia Partners (51,62% банка). Бывшие собственники Юниаструм банка владеют 40% "Восточного": в частности, Артему Аветисяну принадлежит 32,02%, Шерзоду Юсупову - 4,4%.