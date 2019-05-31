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31.05.19 17:29
Речная пассажирская навигация по Волге откроется в Ивановской области 1 июня
Рейсы 60-местными судами "Корвет" и "Маяк-2" будут организованы по маршрутам, которые востребованы у населения, так как позволяют экономить время и денежные средства.
Перевозки по маршруту "Кинешма - Плес" с остановками в городе Наволоки и поселке Семигорье будут осуществляться по четвергам, субботам и воскресеньям, "Кинешма - Решма" с остановками в селе Жажлево - по средам и пятницам, "Решма - Бузинка" - ежедневно.
Стоимость билетов зависит от протяженности маршрута, в среднем она составит от 400 до 800 рублей в оба конца. Льготная стоимость билетов предусмотрена для детей, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны.
Также будет работать паромная переправа "Решма - Бузинка"
Предполагается, что сезон речной навигации в регионе продлится до 1 сентября.
Как сообщалось, в 2018 году в Ивановской области водным транспортом было перевезено около 6 тыс. 400 человек.
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