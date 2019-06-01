Экс-губернатор Ивановской области Коньков задержан по подозрению в коррупции

01.06.19 11:52

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 июня. Interfax-Russia.ru - В Иваново задержан депутат областной думы, экс-губернатор региона Павел Коньков, сообщила в субботу "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Коньков задержан по подозрению в коррупционном преступлении", - сказала Петренко.

Она не сообщила других подробностей.

Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", 31 мая в регионе работала группа следователей спецслужбы. Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013-2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму и других преступлениях, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте.

П.Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 г. работал в бизнес-структурах, до 2008 г. руководил Ивановским текстильным объединением. В октябре 2013 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года П.Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Конькова. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замглавы Минэкономразвития РФ.