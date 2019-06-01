Делегация РФ может принять участие в июньской сессии ПАСЕ - Слуцкий

01.06.19 12:01

© РИА Новости. Владимир Сергеев

1 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ по итогам заседания регламентного комитета ассамблеи, который запланирован на 3 июня.

"Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии, примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям", - сказал Слуцкий журналистам в субботу.

"Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ. Пока тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия конструктивного решения. Это нужно не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия", - отметил депутат.

Он отметил, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года.

В настоящее время полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

"Сейчас ведутся переговоры с представителями политических групп. В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что на июньской сессии (24-28 июня) состоятся выборы Генерального секретаря Совета Европы.

"Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией. Это понимают и в Москве, и, надеюсь, в Страсбурге", - сказал он.