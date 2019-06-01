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01.06.19 18:45
Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов
"По обновленной информации, в связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в субботу.
Ранее сообщалось о 43 пострадавших.
"По состоянию на 18:00, на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам", - сообщает Минздрав.
Как сообщалось, около 12:00 мск на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.
Пожарным подразделениям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с возгоранием на оборонном предприятии.
"Пожар на ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован", - сообщил оперативный штаб на месте происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что полная ликвидация пожара объявлена в 17:42 мск.
"Площадь пожара - 800 кв. метров на территории завода и 400 кв. метров - трава", - сказал собеседник агентства.
По данным замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, пропавшими без вести числятся 2 человека.
"У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Угрозы повторных взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пока нет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.
Почти 2 месяца назад на производящем взрывчатку АО "ГосНИИ "Кристалл" тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.
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