Почти 80 рабочим оборонного завода и жителям Дзержинска потребовалась медпомощь после взрывов

01.06.19 18:45

© РИА Новости. Юлия Волкова

1 июня. Interfax-Russia.ru - За медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе в нижегородском Дзержинске обратились 79 человек, 15 из них госпитализированы, заявляют в Министерстве здравоохранения РФ.

"По обновленной информации, в связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России в субботу.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

"По состоянию на 18:00, на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам", - сообщает Минздрав.

Как сообщалось, около 12:00 мск на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в цеху, где произошли взрывы, производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, там же хранились боеприпасы.

Пожарным подразделениям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с возгоранием на оборонном предприятии.

"Пожар на ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован", - сообщил оперативный штаб на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что полная ликвидация пожара объявлена в 17:42 мск.

"Площадь пожара - 800 кв. метров на территории завода и 400 кв. метров - трава", - сказал собеседник агентства.

По данным замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, пропавшими без вести числятся 2 человека.

"У нас есть понимание, что двое пропали без вести", - сказал Краснов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Угрозы повторных взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске пока нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.

Почти 2 месяца назад на производящем взрывчатку АО "ГосНИИ "Кристалл" тоже произошел взрыв, который полностью разрушил здание цеха.