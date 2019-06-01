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01.06.19 21:59
Бензовоз столкнулся с пассажирским поездом в Адыгее, пострадали 15 человек
"Неподалеку от станции Шенджий (Адыгея) грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим в Краснодар. Загорелся один из вагонов поезда и грузовик", - сказал собеседник агентства.
По данным источника в службах транспортного надзора региона, фура перевозила дизельное топливо на одну из заправочных станций Адыгеи.
"После столкновения оно воспламенилось", - сказал собеседник "Интерфакса".
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги подтвердили, что грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике Адыгея, в результате чего большегруз загорелся.
"Сегодня в 14:57 мск на перегоне Шеджий - Энем-2 водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
После столкновения с составом грузовик загорелся. На на ликвидацию пожара спасателям потребовалось больше двух часов. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что тушить пришлось грузовик и 10-й вагон поезда.
"На данный момент огонь потушен. Горел и грузовик, и 10-й вагон поезда. Сейчас на месте продолжают работать наши службы, идет ликвидация последствий"- сказал представитель ведомства.
Со станции "Краснодар" на место происшествия был отправлен пожарный поезд.
"Пострадавших среди пассажиров поезда № 346 Адлер - Нижневартовск нет. Тем пассажирам, которые находился в ближайшем к месту столкновения вагоне, оперативно помогла эвакуироваться локомотивная бригада. В настоящее время все пассажиры отправлены автобусами в Краснодар", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Позже появилась информация, что тринадцать пассажиров обратились за медицинской помощью после ДТП с участием пассажирского поезда и грузового автомобиля в Адыгее.
"В результате ДТП, по уточненным данным, машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар", - сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Источник в "Скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что травмы в результате столкновения бензовоза с поездом в Адыгее получили несколько человек.
"За медицинской помощью обратились шесть человек. По наряду "скорой" в лечебные учреждения Краснодара госпитализированы трое, включая водителя бензовоза и машиниста поезда", - сказал источник.
Всего в поезде находилось 189 пассажиров.
В настоящее время движение на перегоне Шенджий - Энем-2 возобновлено, а пассажиры поезда № 346 Адлер - Нижневартовск будут отправлены по маршруту следования своим составом.
В общей сложности было задержано шесть поездов, один возвращен на станцию, а один отменен.
"Пассажиры задержанных поездов, чья задержка превысила 4 часа, обеспечены питанием и питьевой водой. ОАО "РЖД" предпринимает меры для введения поездов в график", - отмечается в сообщении.
По данному факту столкновения большегруза с пассажирским поездом Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.
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