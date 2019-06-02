Пострадавшим из-за взрыва в Дзержинске выплатят по 150 тыс. рублей

02.06.19 09:22

© РИА Новости. Анастасия Макарычева

2 июня. Interfax-Russia.ru - Нижегородское правительство выделит материальную помощь госпитализированным в результате ЧП в Дзержинске, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тыс.", - заявил губернатор.

Никитин также добавил, что правительство региона будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.

"Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда. Пока сложно назвать конкретную сумму", - отметил глава Дзержинска Иван Носков, добавив, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в течение двух ближайших дней.

Известно, что из-за взрывов пострадали около ста образовательных учреждений города.

"Пострадало около 70 детсадов, 31 школа", - сказал Никитин.

По его словам, "никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла", действия по их замене необходимо осуществить в ближайшие сутки.

Глава региона напомнил, что жителям пострадавших домов нужно обращаться по телефону 112, либо в свою управляющую компанию.

"Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - сказал Никитин.

По его словам, взрыв произошел в 11:53 мск субботы на складе готовой продукции боеприпасов, в результате произошло возгорание, было эвакуировано 28 человек и проведено оцепление.

Губернатор отметил, что в результате взрыва пострадало большое количество зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пыра, в настоящее время оно полностью восстановлено.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил журналистам, что "предварительный ущерб оценивается, по предварительным данным, миллионами рублей".

"Получена гарантия правительства о финансировании на устранение чрезвычайной ситуации. Мы сейчас определяемся с размером ущерба школ, садиков, театров. Занимаемся выяснением ситуации с жилым фондом, параллельно их устраняем", - сказал Носков.

"Выбиты стекла, двери, больше речи ни о чем не идет. Мы считаем, что отделались достаточно легко", - добавил он.

В свою очередь глава ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил, что "в воскресенье люди будут возвращаться с дач, количество обращений (по ущербу-ИФ) может возрасти".

"Мы к этому готовы. С утра будут продолжены работы следственных органов, они будут оценивать последствия", - сказал он.

Глава регионального ГУ МЧС подчеркнул, что спасатели вместе с пиротехниками обследовали территорию.

"С пиротехниками мы каждое место прошли, никаких симптомов последствий взрыва нет, как для жителей города, так и ближайших пунктах. Частично мы группировку сил и средств сняли", - сказал он.

Синьков отметил, что сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанной с разрушением зданий и оценке обстановки.

"Психологи наши поработали сегодня в медучреждениях, оказали необходимую помощь", - добавил он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что о причинах происшествия говорить рано, их выяснят "специальные комиссии".

И хотя глава Нижегородской области удовлетворен качеством официального информирования населения о ЧП, он обращает внимание на распространение в соцсетях дезинформации.

"Хотел отдельно сказать, что анализ действий всех задействованных служб подтвердил абсолютно качественную их работу, надлежащее их реагирование. И в том числе надлежащее информирование, мы специально этот вопрос обсудили: как доводилась информация до жителей", - сказал Никитин журналистам по итогам совещания оперативного штаба.

Губернатор признал, что в такой ситуации "любой бы занервничал", поэтому важно было вовремя довести информацию о том, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации на других объектах, "такая информация доводилась, что привело к снижению панических настроений".

"При этом тоже необходимо констатировать, к сожалению, что большое количество лиц в социальных сетях распространяли информацию, ну, очевидно не соответствующую действительности", - заявил он.

По словам Никитина, речь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а об "абсолютно ненадлежащей информации". Он привел примеры сообщений в соцсетях: "собираем вещи и валим из города", "у нас есть информация, что здесь происходит химическая катастрофа, нам нужно срочно бежать".

"Ссылаются на какие-то источники якобы конфиденциальные и достоверные. Это приводит к неправильной оценке ситуации и сказывается на эмоциональном состоянии горожан", - сказал губернатор.

"Безусловно, такого рода информация вбрасывается целенаправленно с целью посеять панические настроения, и она, безусловно, подпадает под закон о фейковых новостях. Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность его применения. Во всяком случае, мы этот вопрос внимательно изучим", - отметил Никитин.

В субботу на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным Минздрава РФ, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек: 39 работников завода и 46 жителей города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", входит в госкорпорация "Ростех", г.Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.