Ростовские власти намерены до 2021г решить проблемы обманутых дольщиков

03.06.19 09:00

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 июня. Interfax-Russia.ru – Участники долевого строительства, которые приобретали жилье в 40 многоквартирных домах в Ростове-на-Дону, включены в реестр пострадавших, которых регистрируется Госстройнадзором.

"По всем 40 домам, которые у нас в реестре пострадавших, мы разработали планы мероприятий, дорожные карты. Они предполагают достройку домов либо обеспечение дольщиков путем предоставления жилья в иных объектах. Наши планы предусматривают реализацию в полном объеме этих мероприятий включительно до 2021 года", - сообщил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун на пресс-конференции.

По его словам, реализации таких планов будут содействовать конкретные меры господдержки, которые предусмотрены областным законом и действующими нормативными актами.

"Внесены соответствующие изменения в действующее законодательство. Сформирована в полном объеме нормативно-правовая база, позволяющая реализовывать эти мероприятия", - заметил Дикун.

Так, одной из основных мер поддержки является предоставление инвестору в аренду без торгов земельного участка, который берет на себя обязательства по достройке проблемных домов, и все это оформляется в виде масштабного инвестпроекта. Из 40 проблемных домов девять будут достроены по такой схеме.

Еще одной мерой поддержки является субсидирование жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) для достройки и ввода в эксплуатацию проблемных домов при условии их готовности на уровне не менее 65%.

"То есть все пострадавшие дольщики объединяются в ЖСК, которому передается недостроенный дом. Затем они подают заявку в областное правительство на получение субсидии для возобновления строительства. У нас порядка 12 таких домов", - отметил Дикун.

В качестве примера он привел ЖК "Европейский", в котором зарегистрированы ЖСК на три недостроенных дома со степенью готовности свыше 65%.

"Им (ЖСК) переданы недостроенные дома. Сейчас определен подрядчик, который будет достраивать, формируется пакет документов, чтобы подать заявку в правительство на получение субсидии для возобновления строительства", - сказал зам. главы.

В настоящее время создаются ЖСК в пяти домах, строительство которых начинал концерн "ВАНТ", который находится в процедуре банкротства.

Кроме этого, обманутым дольщикам предоставляются квартиры в других домах, которые инвесторы строят на условиях приобретения в аренду без торгов земельных участков и предоставления дольщикам не менее 5% от общего объема возводимого жилья.

"С прошлого года мы запустили такой проект – жилищный комплекс (ЖК) "Вересаево", в рамках которого инвестор предоставляет дольщикам 27 тыс. кв. метров жилья. Всего у нас по этой мере поддержки планируется обеспечить жильем 773 дольщика. Уже на сегодня 79 дольщиков получили ключи от квартир, в июле – еще 485 человек. Этот проект мы планируем реализовать до конца года", - сказал Дикун.

По этой же схеме в этом году планируется реализовать проект по застройке 4-го микрорайона ЖК "Левенцовский". Уже около 200 семей дольщиков подали заявки на квартиры в других домах.

"Ряд мер, предусмотренных законодательством, направлен на то, чтобы помочь достроить объект. Это и субсидия на оплату за технологическое подключение - ряд домов (пр. Королева, 28/1, ул. Очаковская, 39) уже воспользовались такой поддержкой. Это и субсидирование ставок по кредиту инвесторам, которые достраивают объекты", - добавил зам. главы.

В 2019 году в первом квартале введен в эксплуатацию дом 277 на ул. Портовая. До конца года планируется достроить и предоставить квартиры обманутым дольщикам в домах N16/5 по ул. Комаров и N23 в ЖК "Европейский".

Кроме того, в этом году планируется представить квартиры жителях четырех домов, одни из которых признаны самостроем, строительство других не начиналось.