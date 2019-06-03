Резидентами ТОР "Забайкалье" планируют стать 15 инвесторов

03.06.19 06:13

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) внесло в правительство РФ проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае.

Как говорится в сообщении Минвостокразвития, о намерении реализовать проекты в ТОР заявили 15 инвесторов.

В ТОР "Забайкалье" могут войти 24 муниципальных района Забайкальского края, включая Читу.

Создание ТОР обеспечит региону не менее 9 тыс. новых рабочих мест и привлечет более 196 млрд рублей частных инвестиций.

Среди поданных заявок: проект создания в крае крупного агропромышленного холдинга, строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса, строительство завода крупнопанельного домостроения, строительство и запуск линии по производству пеллет с последующим экспортом продукции в страны Юго-Восточной Азии.

Ряд инвесторов планирует реализовать проекты в сфере горнодобычи. Так, ООО "ГК "Золотая Гора" заявило проект по производству свинцово-цинкового концентрата в объеме 624,59 тыс. тонн и 812,66 тыс. тонн цинкового концентрата, а также строительство ГОКа для переработки полиметаллических руд.