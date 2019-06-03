Инвесторы ТОР "Бурятия" готовы вложить в два проекта более 5,5 млрд руб

03.06.19 06:16

© РИА Новости. Михаил Мордасов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) внесло в правительство РФ проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) в Республике Бурятия.

Как говорится в сообщении Минвостокразвития за понедельник, документ подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами.

Предполагается, что ТОР "Бурятия" будет расположена на территории сельского поселения "Хоронхойское" Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения "Селенгинское" Кабанского муниципального района.

Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 млрд рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.

ООО "Ноябрьскпродсервис" планирует построить в ТОР вертикально-интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 30 тыс. тонн мяса бройлеров (живым весом) в год.

Реализация проекта позволит удовлетворить потребность Бурятии в продукции мясного птицеводства регионального производства на 70%. Инвестор рассчитывает завершить строительство в 2021 году.

ООО "Таможенно-логистический терминал Наушки" заявило проект создания таможенно-логистического терминала, предназначенного для комплексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и пользующихся таможенными услугами при пересечении границы. Реализация проекта намечена до 2021 года.