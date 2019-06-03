Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело против организатора протестов в защиту сквера от храма

03.06.19 08:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 июня. Interfax-Russia.ru - Одна из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анна Балтина, принимавшая участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, предстала перед судом.

"Принесли материал только что. Административное дело по ч.2 ст.20.2 КоАП - организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Ленинского районного суда города, где в понедельник состоится процесс.

Это первый суд против организаторов протестов в защиту городского сквера от храма.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.