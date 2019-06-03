|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.06.19 08:32
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело против организатора протестов в защиту сквера от храма
"Принесли материал только что. Административное дело по ч.2 ст.20.2 КоАП - организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Ленинского районного суда города, где в понедельник состоится процесс.
Это первый суд против организаторов протестов в защиту городского сквера от храма.
Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket