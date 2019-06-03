Лососевая путина стартовала на Камчатке, вылов планируется на уровне 320 тыс. тонн

03.06.19 08:37

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3 июня. Interfax-Russia.ru - Лососевая путина стартовала в Камчатском крае, промысел начался как на восточном, так и на западном побережьях, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"С 1 июня рыбалка открыта в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах", - приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства края Андрея Здетоветского.

Он отметил, что всего за период путины на Камчатке планируется добыть порядка 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

"Первоначальный объем возможного вылова составляет порядка 170 тыс. тонн, а в резерве остается более 140 тыс. тонн, которые будут дополнительно распределены в ходе промысла в зависимости от подходов рыбы", - сказал министр.

В этом году основный промысел открывается на восточном побережье, но по прогнозу, на западной Камчатке будет освоен достаточно большой объем для нечетного года - 51 тыс. тонн.

"По практике прошлых лет основной вылов на восточном побережье начинается с середины июня. На западном побережье основной промысел откроется в середине июля. Также со стартом лососевой путины в реках и озерах за исключением рек Паратунка и Авача (в Паратунке и Аваче этот вид рыболовства будет разрешен с 5 июля) открывается любительская и спортивная рыбалка удебными орудиями лова", - сказал Здетоветский.

Вылов тихоокеанских лососей в регионе в ходе путины 2017 годы составил более 240 тыс. тонн. Таким образом, в этом году этот показатель может вырасти на треть.

Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности РФ. Лососевая путина 2018 года стала рекордной за последнее столетие - камчатские рыбаки добыли порядка 490 тыс. тонн.