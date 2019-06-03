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Взрыв газа произошел в жилом доме во Владимирской области

© РИА Новости. Павел Лисицын
3 июня. Interfax-Russia.ru - Следствие во Владимирской области выясняет обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Муроме, в результате которого пострадало несколько человек, в том числе два ребенка, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным следствия, в утреннее время в воскресенье в одной из квартир третьего этажа дома №1 по улице Кленовая города Мурома раздался хлопок, предварительно, бытового газа. В квартире в это время находился 25-летний мужчина, который с ожогами 50% тела госпитализирован в отделение реанимации местной больницы. Пострадали также двое детей 2012 и 2015 года рождения, проживающих в соседних квартирах", - говорится в сообщении.

Одна из девочек получила ушиб, когда от взрывной волны ей на голову упала игрушка, вторая девочка сильно испугалась и получила психологическую травму. Дети находятся в больнице под наблюдением врачей.

Взрыв спровоцировал пожар в квартире, который потушили прибывшие спасатели.

"Проведен детальный осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения в пяти квартирах дома, где повреждено остекление, обрушений конструкций нет. Органами власти незамедлительно приняты меры к расселению жителей дома в гостиницу, гражданам оказывается вся необходимая социальная помощь", - отметили в СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начала прокуратура Владимирской области.

В ведомстве отмечают, что при детонации газа пострадали четыре человека. Одному из них медицинская помощь оказана на месте, трое доставлены в больницу, в том числе двое детей четырех и шести лет.

"Муромской городской прокуратурой организована проверка по вопросу надлежащей эксплуатации и обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Жильцов пострадавшего подъезда расселили, назначена экспертиза, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора области.

"Расселению в доме, где произошел взрыв, подлежат 15 семей. Два человека размещены в гостинице, остальные предпочли устраиваться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона поручил подготовить справки по каждой семье, а также для каждой семьи назначить куратора от администрации округа, чтобы иметь постоянную обратную связь.

По предварительным данным экспертов, все подъезды, кроме расселенного, безопасны для проживания. Окончательное письменное заключение будет готово в понедельник. Дом временно отключен от газа, электричество и вода в доме есть.

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